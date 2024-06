EM 2024: DFB-Star spricht über Hummels-Aus

Koch ein Wackelkandidat

Die Nachricht habe „Freude pur“ in ihm ausgelöst: „Ich befand mich in den Wochen vor der Nominierung in einer Situation, in der ich mir nicht 100 Prozent sicher sein konnte, Teil des vorläufigen Kaders zu sein. Die Erleichterung war dann entsprechend groß. Aber jetzt gilt es, den letzten Schritt zu gehen.“