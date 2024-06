Wieder nur EM-Ersatz - DFB-Star ter Stegen kontert Nagelsmann!

Die erneute Degradierung zur Nummer zwei hat Marc-André ter Stegen schwer getroffen. „Es ist keine angenehme Situation. Aber der Trainer hat die Entscheidung getroffen, die akzeptiere ich, auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin“, sagte der 32-Jährige, der bei der Heim-EM nur Ersatzmann hinter Kapitän Manuel Neuer sein wird, in einer Medienrunde.

Trotzdem habe der Torhüter - entgegen so mancher Gerüchte - nie an einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft gedacht. „Ich habe zum Bundestrainer gesagt, das eine ist das Sportliche, das andere ist das Menschliche. Ich möchte, dass sich alle auf mich verlassen können. Am Ende des Tages hast du eine Verantwortung der Gruppe gegenüber. Ich werde helfen, wo ich kann“, betonte ter Stegen.