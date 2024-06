Eiskalte Abrechnung mit Harry Kane: TV-Experte schickt Warnung an FC Bayern

Dietmar Hamann geht mit Englands Nationalmannschaft hart ins Gericht. Vor allem zwei Stars bekommen ihr Fett weg - eine Warnung an den FC Bayern inklusive.

Dietmar Hamann geht mit Englands Nationalmannschaft hart ins Gericht. Vor allem zwei Stars bekommen ihr Fett weg - eine Warnung an den FC Bayern inklusive.

Jetzt ernten sie auch von einem früheren England-Legionär Hohn und Spott: Dietmar Hamann hat die Nationalmannschaft der Three Lions scharf kritisiert und zugleich personelle Veränderungen gefordert.

„Die Engländer haben zwar ihre Gruppe gewonnen, aber sie haben sich durch die Vorrunde gequält und auf ganzer Linie enttäuscht“, meint der deutsche Ex-Nationalspieler und ehemalige Profi des FC Liverpool und FC Bayern in seiner Kolumne bei Sky .

Harry Kane (l.) und Jude Bellingham stehen mit England bei der EM in der Kritik

Bellingham und Ballon d‘Or? „Sehe ich nicht“

„Von Phil Foden und Jude Bellingham kann nur einer spielen, für mich wäre das Foden. Für mich musst du Bellingham rausnehmen, Foden in die Mitte“, meinte der 50-Jährige, der auf den Außenpositionen zudem auf Cole Palmer vom FC Chelsea und Anthony Gordon (Newcastle United) das Vertrauen geben würde.

Bellingham habe seit Weihnachten nur noch „durchschnittliche Leistungen“ gezeigt, sei zudem in den wichtigen Champions-League -League-Spielen wie Viertel-, Halb- und Finale kaum zu sehen gewesen: „Viele sprechen vom Ballon d‘Or, aber als Weltfußballer sehe ich ihn im Moment nicht.“

„Mit Ollie Watkins hast du einen agilen Stürmer, der in Räume geht, in die Kane nicht geht oder gar nicht mehr hinkommt“, sagte Hamann, der in dem Mann von Aston Villa offenbar die bessere Alternative für Englands Angriff sieht.