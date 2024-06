EM 2024: Besser als Kroos? Fans feiern Bayer-Ass Xhaka

An der Entstehung des 1:0-Führungstreffers gegen Ungarn (Jetzt im Liveticker) war Xhaka maßgeblich beteiligt, mit einem Sahnepass leitete er das Tor von Kwadwo Duah (12.) ein. Auch sonst verging kaum eine Sekunde, in der der Mittelfeldspieler dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrückte. Der 31-Jährige war wie gewohnt lauffreudig, ließ hinten kaum etwas zu und stellte die Abwehr der Ungarn immer wieder vor Probleme.

Im Netz überschlugen sich die Reaktionen, beispielsweise auf X. „Er ist buchstäblich der Treiber dieses ganzen Spiels“, schrieb ein Fan, mehrere Male kam in den sozialen Medien Vergleiche mit DFB-Lenker Toni Kroos auf. Manch einer stellte gar die provokante These in den Raum, dass Xhaka seinen Job noch besser mache.