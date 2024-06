EM 2024: Bellingham sorgt für besonderen Europa-Rekord

Und in der 13. Minute schallten die „Hey Jude“-Sprechchöre der englischen Fans durch die Schalker Arena: Bellingham krönte seinen historischen Einsatz mit seinem ersten EM-Tor - und wurde von den Anhängern auf den Rängen mit dem bekannten Beatles-Klassiker gefeiert. Nach einer abgefälschten Flanke von Bukayo Saka köpfte Bellingham das Team von Gareth Southgate in Front.

„Jude wird so agieren, wie er es normalerweise tut“, sagte Southgate unmittelbar vor dem Anpfiff. „In dieser Saison hat er die richtigen Momente gefunden, um in den Strafraum einzudringen, und er hat einen sehr guten Abschluss, also muss er einfach so weitermachen wie bisher.“ Gesagt, getan - das dachte sich wohl auch Bellingham.