EM 2024: Dank Bellingham! England mit Zittersieg gegen Serbien

Das schon im Vorfeld brisante EM-Duell zwischen England und Serbien entwickelte sich auf dem Rasen zu einem Nervenkrimi für die Three Lions. Das Team von Trainer Gareth Southgate setzte sich in seinem ersten Spiel der Gruppe C mit 1:0 (1:0) durch.

Kane in Rekordspiel lange unauffällig

Nach 44 Toren in 45 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison kam er in der ersten Hälfte allerdings nur zweimal an den Ball. In der 77. Minute prüfte Kane dann mit seiner ersten starken Aktion per Kopfball den serbischen Torwart Predrag Rajkovic, der den Ball an die Latte lenkte.