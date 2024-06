BVB-Star offenbar doch noch zur EM!

Wie zunächst niederländische Medien wie unter anderem De Telegraaf am Dienstag übereinstimmend berichteten, wird der Linksverteidiger von Borussia Dortmund von seinem Heimat-Verband nachnominiert, der das kurz darauf offiziell bestätigte.

Maatsen, in der zurückliegenden Saison vom FC Chelsea an den BVB verliehen, hatte bereits zum vorläufigen EM-Aufgebot der Elftal gezählt, war dann aber wieder gestrichen worden.

EM: Maatsen wohl doch im Niederlande-Kader

Durch de Jongs Verletzung rückt Maatsen nun aber wieder ins Team. Das Trikot der niederländischen U21-Auswahl hatte der 22-Jährige bereits in 17 Spielen getragen.

Zuletzt beim 4:0-Testspiel-Sieg gegen Island war in der Defensive hinten links Nathan Aké von Manchester City aufgelaufen.

Oranje-Star de Jong vom FC Barcelona wiederum ereilte das EM-Aus wegen einer Verletzung am rechten Fußgelenk, die nach einem Belastungstest diagnostiziert worden war.

„Er ist in den kommenden drei Wochen nicht einsetzbar. Für uns hat seine Gesundheit Vorrang. Andere haben das nicht getan. Es ist sehr schade. Wir wissen, dass er beim Klub nicht fit war. Barcelona ist das Risiko bei Frenkie eingegangen“, so der Trainer.

Auch Koopmeiners fällt bei Oranje aus

Nach de Jong musste am Dienstag auch Mittelfeldspieler Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo) für das Turnier passen, der sich beim Aufwärmen gegen Island eine Leistenverletzung zuzog.

Die endgültige Auswahl von Koeman besteht nun aus 25 Spielern, die Elftal startet am Sonntag in Hamburg gegen Polen in die EM.