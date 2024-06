EM 2024: Der beste "schlechte Scherz" - vom Albanien-Urlauber zum Deutschland-Torschützen

Ausgerechnet! Auch wenn dieses Wort im Fußball fast schon inflationär benutzt wird, passte es wohl selten so gut wie am Freitagabend im Münchner Fußballstadion. In der 80. Spielminute wurde Emre Can für Toni Kroos eingewechselt und erzielte in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand für Deutschland und sorgte für einen perfekten Einstand ins EM-Turnier. Und das, obwohl er zwei Tage zuvor noch im Urlaub in Albanien verweilte.