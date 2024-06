DFB-Team: "Warum Emre? Ganz einfach"

Erwartet wurde eine euphorische Pressekonferenz am frühen Mittwochnachmittag mit Jamal Musiala und Florian Wirtz - zwei Tage vor Beginn der Heim-EM in München .

Doch Pressesprecherin Franziska Wülle dämpfte die heitere Stimmung vorerst. Grund: Aleksandar Pavlovic kann wegen einer immer wieder ausbrechenden Mandel-Entzündung nicht an der EM mitwirken, für ihn rückt Emre Can in den DFB-Kader nach.

Viel heißer diskutiert wurde allerdings, wer denn für Pavlovic in den Kader nachrücken solle. Bundestrainer Julian Nagelsmann entschied sich für BVB-Star Can, seines Zeichens Nationalspieler des Jahres 2023.

Can? „Im Juni macht man keine Aprilscherze“

Einige andere schenkten schon alle Ernsthaftigkeit ab und wussten sich nur noch mit Ironie zu helfen: „Nachvollziehbar, Can zu nominieren. Nationalspieler des Jahres gewesen, von den Fans gewählt. Schön, dass Nagelsmann auf die 80 Mio. Bundestrainer in Deutschland hört. Gab es selten.“

„Wie kann man da Can nehmen und nicht Goretzka oder Hummels?“, fragte einer, während ein anderer gar noch heftiger reagierte: „Das ist einfach lächerlich. Sollte mal lieber an Leon Goretzka denken. Werde ich nicht verstehen.“

Selbst eingefleischte BVB-Fans äußerten ihre Zweifel: „Da sagt man selbst als Dortmunder: was?! Völlig lächerlich, versteht kein Mensch. Can zurzeit dermaßen daneben und außer Form, was Goretzka definitiv nicht ist. So manche Entscheidungen sind einfach 0 nachvollziehbar. Das ist definitiv kein Leistungsprinzip mehr.“