EM 2024: Der Fahrplan für die DFB-Stars vor dem EM-Auftakt

Am Freitag steigt das EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Münchner Allianz Arena. Wie bereitet sich die deutsche Mannschaft auf den Auftakt der Heim-EM vor? SPORT1 zeigt den Fahrplan der DFB-Stars bis zum EM-Start.

Nur noch wenige Tage sind es, bevor am Freitag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland in München die Heim-EM eingeläutet wird. Während die Aufregung und Spannung unter den Fans der deutschen Nationalmannschaft wächst, konnten sich die Nationalspieler nach dem 2:1-Rumpelsieg über Griechenland noch mal zurückziehen und zwei Tage mit der Familie verbringen.

Am Montag startet dann auch der Countdown für die Spieler, bevor am Freitag im Eröffnungsspiel gegen Schottland der Auftakt-Sieg her soll. Doch zuvor steht noch einiges auf dem Programm.