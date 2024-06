EM 2024: Groß rettet DFB-Team im Härtetest gegen Griechenland

Kurz vor Schluss schallte doch noch einmal „Major Tom“ durch den Borussia-Park: Joker Pascal Groß rettete mit seinem späten Treffer zum 2:1 (0:1)-Endstand gegen Griechenland die durchwachsene EM -Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft, die eine Woche vor Turnierbeginn plötzlich eine Torhüter-Diskussion am Hals hat.

Begünstigt von einem Patzer von Manuel Neuer gingen die Griechen durch Giorgos Masouras (33.) in Führung. Kai Havertz (56.) gelang mit einem abgefälschten Schuss aus der Drehung der Ausgleich. Groß (89.) traf kurz vor Schluss sehenswert von der Strafraumgrenze aus.

„Man weiß, dass im Fußball auch schlechte Halbzeiten dazu gehören. Wir sind nicht so gut, wie wir zuletzt gemacht wurden - aber auch nicht so schlecht, wie wir davor gemacht wurden“, sagte Rückkehrer Kroos bei RTL: „In der ersten Halbzeit haben wir viele Bälle hergeschenkt, da sind wir in zwei, drei Konter gelaufen.“