EM 2024: Deutschland vs. Griechenland LIVE im TV, Stream und Ticker - DFB-Sieg in der EM-Generalprobe?

Nur noch eine Woche warten, dann beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland! Zuvor steht für das DFB-Team das letzte Testspiel vor der Heim-EM an, in Mönchengladbach empfängt das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann Griechenland. Die Südeuropäer verpassen das Kontinental-Ereignis, sie scheiterten in der Qualifikation in den Playoffs gegen Georgien im Elfmeterschießen.