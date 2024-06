Nagelsmann-Hammer! Dieser DFB-Star wird für EM gestrichen

Ursprünglich hatte Nagelsmann mitgeteilt, mit vier Keepern in das Turnier gehen zu wollen. Nun ist die Wahl doch noch auf den Schlussmann des VfB Stuttgart gefallen.

„Wir haben vier Torhüter nominiert und werden auch mit vier Torhütern in die EM gehen“, hatte Nagelsmann bei der Verkündung des vorläufigen EM-Kaders erklärt : „Da gibt es keinen Zweikampf mehr. Nübel hat sich die Nominierung dahingehend verdient, weil Bernd Leno, der eigentlich nominiert worden wäre, verletzt ist.“

Nübel hatte schon Urlaub gebucht

Neben Nübel wird auch Rocco Reitz, der ohnehin nie als ernsthafter EM-Fahrer eingeplant war, noch weichen müssen. Beide gehören auch nicht zum von der UEFA veröffentlichten Spieltagskader für die DFB-Partie am Freitagabend gegen Griechenland.

Nübel selbst hatte sich im Vorfeld der Entscheidung nicht von der vermeintlichen EM-Garantie für die Torhüter in Sicherheit wiegen lassen. Im Interview mit t-online.de wollte er ein plötzliches EM-Aus nicht ausschließen: „Es kann sein, dass das doch noch passiert. Um ehrlich zu sein, weiß ich es einfach nicht.“

Pavlovic und Co. dürfen sich des EM-Tickets sicher sein

Als erster Streichkandidat galt eigentlich zuletzt Robin Koch von Eintracht Frankfurt , der Innenverteidiger Nummer fünf in der DFB-Hierarchie hinter Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton. Sicher fühlen dürfen sich damit auch Aleksandar Pavlovic von Bayern München oder Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den Nationaltrainern eine Frist bis Mitternacht gesetzt, um die endgültigen 26er-Kader zu benennen. Die EM-Generalprobe gegen Griechenland am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach will Nagelsmann noch abwarten.