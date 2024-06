EM 2024: Diese Gefahr droht beim DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Stammformation gefunden. Mit Überraschungen in der ersten Elf ist beim EM-Start gegen Schottland nicht zu rechnen. Das birgt auch eine Gefahr.

„Wir haben das Ziel verfolgt, ein Gerüst zu haben, das weiß, was auf es zukommt“, erklärte Nagelsmann am Tag vor dem Eröffnungsspiel (Deutschland - Schottland ab 21 Uhr im LIVETICKER) . Doch ist Deutschland damit vielleicht auch ein Stück durchschaubarer?

DFB-Elf auf den Spuren von Real Madrid

Joshua Kimmich sieht darin eher eine Chance und verwies auf Champions-League-Sieger Real Madrid: „In den letzten sechs Jahren haben die oft mit derselben Elf gespielt und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie so leicht ausrechenbar waren.“

Dafür wollen auch die deutsche Nationalmannschaft und Trainer Nagelsmann stehen. „Das liegt schon auch an uns Spielern, das auf dem Platz mit Leben zu füllen. Man hat im März schon gemerkt, dass uns das gut getan hat, zweimal mit derselben Elf zu beginnen“, meinte Kimmich.

Was Gündogan zum Verhängnis wird

DFB-Reservisten bringen frischen Wind

Und wenn es in der jüngeren Vergangenheit mal hakte, hatte Nagelsmann ja auch noch genug Alternativen auf der Bank.

Deutschland mit Problemen gegen defensiv starke Gegner

Und dennoch: Gegen defensiv ausgerichtete Gegner, wie zuletzt gegen die Ukraine (0:0) und Griechenland (2:1), fiel es der DFB-Elf schwer, in der Offensive Lösungen zu finden. Im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland darf sich Deutschland auf einen von der Spielanlage ähnlichen Gegner einstellen.

„Ich glaube nicht, dass wir leicht auszurechnen sind. Wir haben viele Ideen in unserem Spiel und viel trainiert, um Lösungen zu finden“, gab sich Wirtz zuversichtlich.

Die DFB-Elf will es wie Real Madrid machen und schon am Freitag gegen Schottland kreative und überraschende Lösungen finden. Das wird es vermutlich auch brauchen, um erfolgreich in die Heim-EM zu starten.