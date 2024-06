Was Gündogan beim DFB-Team zum Verhängnis wird

Obwohl er DFB-Kapitän ist, gerät Ilkay Gündogan immer wieder in die Kritik. Ein Problem, das er mit einigen deutschen Stars, die im Ausland spielen, teilt.

Gündogan liefert Diskussionsstoff

Es ist eine pikante Frage, die Explosionspotential in sich trägt und Diskussionsstoff liefert. Den Anfang machte Lothar Matthäus bereits vor zwei Wochen. „Für mich sitzt Gündogan bei der EM auf der Bank“, sagte der Rekordnationalspieler bei Sky .

In der Tat: Gündogans Leistungen in den Testspielen gegen die Ukraine und Griechenland waren durchwachsen, auch im März gegen Frankreich und die Niederlande konnte der 33-Jährige nicht glänzen.

Die Folge: Nicht nur Lothar Matthäus, auch viele Fans können sich vorstellen, auf Gündogan in der Startelf zu verzichten.

Unter dem Radar

„Man ist erstmal von der Bildfläche weg. Wenn man woanders spielt, ist der Fokus ein bisschen weg. Das ist aber grundsätzlich nicht schlimm. Denn in dem Land, in dem man spielt, ist man dafür umso mehr im Fokus“, sagte Kroos am Dienstag auf Frage von SPORT1. Und weiter: „Man wünscht sich natürlich, dass die Bewertung auf Fakten beruht.“