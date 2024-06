EM 2024: Diese Southgate-Aussage macht England fassungslos

Eigentlich ist England als einer der Turnierfavoriten in die EM gegangen, doch auch nach dem zweiten Spieltag läuft wahrlich noch nicht alles rund. Gegen Dänemark kamen die Three Lions nicht über ein 1:1 hinaus. Im Anschluss sorgt aber vor allem eine Aussage von Trainer Gareth Southgate für Schlagzeilen.

Kalvin Phillips? Der 28-Jährige steht aktuell bei West Ham unter Vertrag, absolvierte dort aber gerade einmal 12 Spiele in dieser Saison - ohne große Erfolge. Folglich wurde er auch nicht mehr für die Nationalelf berufen. Sein letztes Länderspiel absolvierte Phillips Ende November. Woher kommt also plötzlich dieser Wunsch vom England-Trainer?

ManCity-Leihe wurde trotz schwacher Leistungen nominiert

Schon des Öfteren wurde Southgate vorgeworfen, dass er zu loyal gegenüber Phillips sei. Auch bei seinen vergangenen Nominierungen im September und November letzten Jahres hatte er zuvor eigentlich nicht in der Premier League auf sich aufmerksam gemacht. In der Hinrunde hatte er nur vier Mal auf dem Platz gestanden.

Erst seit dem neuen Jahr wird Phillips nicht mehr nominiert. „Im Moment kann ich aufgrund der Leistungen, die Kalvin in den letzten Wochen gezeigt hat, nicht sicher sein, dass er auf das Feld gehen und den Job machen kann, von dem wir wissen, dass er dazu in der Lage ist“, erklärte er im März bei BBC .

Die Aussage von Southgate lässt sich also so erklären, dass er gerne einen Spieler wie Phillips dabei hätte - mit der Voraussetzung, dass er auch in Form ist. Das ist aktuell aber nicht der Fall, wodurch er lieber Experimente wie mit Alexander-Arnold wagt.

Zu dem Liverpool-Star sagte er nach dem Dänemark-Spiel: „Er hatte einige Momente, in denen er das geliefert hat, was wir von ihm erwartet haben.“ Dass er auch am Dienstag im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Startelf stehen wird, ist also durchaus realistisch.