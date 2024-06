EM 2024: "Schrecklich!" Southgate bei England unter Beschuss

Kane und Co. raus - „merkwürdige Auswechslungen“

Auch Michael Ballack attestierte Southgate „Ratlosigkeit. Auch der Trainer hat heute keine Antworten gefunden. Er hat Auswechslungen getätigt, die waren unverständlich. Nur positionsbezogen – aber er muss in der Spielweise auch etwas ändern, irgendeine Position auflösen. Das ist zu einfach, zu wenig. Die Topspieler stehen ja schon auf dem Platz, funktionieren aber im ersten Spiel noch nicht so richtig, und im zweiten auch nicht. Das hat ja Gründe.“

Kanes Auswechslung rechtfertigte Southgate bei der BBC nachher so: „Wir brauchten Energie. Wir hatten zwei Spiele und brauchten frische Beine, Energie für das Pressing. Harry hat nur einmal über 90 Minuten gespielt für Bayern seit über einem Monat, darum haben wir so entschieden.“

Hargreaves verzweifelt: „Wir haben so viele geile Kicker“

„Sie spielen viel zu langsam. Der Einzige, der ins Eins-gegen-Eins geht, ist Saka“, sagte Hargreaves dazu: „Wir haben so viele geile Spieler. Wir müssen einfach den Ball flach halten und Fußball spielen. Wir haben so viele geile Kicker, aber sie müssen den Ball schneller bewegen. Die Balance in der Mannschaft stimmt nicht.“

„Experiment mit Alexander-Arnold funktioniert nicht“

Diskussionen um Palmer

„Foden hat bei ManCity eine ganz andere Funktion, passt in ein System rein. Aber hier fühlt er sich so ein bisschen verloren, weil die Spieler um ihn herum nicht so funktionieren und so laufen“, meint der Vize-Weltmeister von 2002 und zählt den Trainer an: „Das ist Trainersache! Darum wird Southgate auch kritisch gesehen, weil er genau in solchen Spielen und Situationen keine Lösungen findet.“