England-Fan wacht auf Schalke in leerem Stadion auf!

Ein englischer Fan ist offenbar dem Abreisechaos nach der Partie zwischen den Three Lions und Serbien entgangen - allerdings wohl mehr oder weniger unfreiwillig. In den Sozialen Medien machte ein Video die Runde eines englischen Anhängers, der nachts in der leeren Schalker Arena erwacht, die Runde.

EM: Warum wird England-Fan auf Schalke nicht entdeckt?

Die Engländer hatten am Sonntag in der Gruppe C ihr erstes Vorrundenspiel gegen Serbien durch ein Tor von Jude Bellingham mit 1:0 gewonnen. Ihr zweites Spiel bestreitet das Southgate-Team am kommenden Donnerstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Dänemark. Die Partie findet in Frankfurt statt.