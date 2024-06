EM 2024: Englischer TV-Beitrag über Gelsenkirchen erregt Unmut

von Martin Hoffmann 15.06.2024 • 23:11 Uhr Ein englischer TV-Reporter zeichnet ein wenig schmeichelhaftes Bild des Spielorts Gelsenkirchen. Auch ein hämisches Fan-Video sorgt für Wirbel - der FC Schalke reagiert.

Diesen Reisebericht sorgt für Unmut in der Fußball-Hochburg Gelsenkirchen.

Ein auch online verbreiteter TV-Beitrag des englischen Sky wirbelt in den sozialen Medien Staub auf: Der britische Reporter Kaveh Solhekol berichtete darin über seine Erfahrungen in der Heimatstadt des FC Schalke 04, wo am Sonntagabend Englands Auftaktspiel gegen Serbien steigen wird. Solhekol zeichnete dabei ein wenig schmeichelhaftes Bild der Ruhr-Metropole.

„Ich möchte die Menschen in Gelsenkirchen nicht beleidigen“

„Ich muss etwas vorsichtig sein, was ich sage, denn ich möchte die guten Menschen in Gelsenkirchen nicht beleidigen“, begann Solhekol - und setzte dann zu einer längeren Ausführung an, in der das nicht immer gelang.

„Wir waren gerade erst vier, fünf Tage in München, einer unglaublichen Stadt“, blickte der Journalist zurück: „Gelsenkirchen ist eher das Gegenteil, wir sind im Nordwesten Deutschlands, wo früher die Stahl- und Bergbauindustrie groß war. Die ist nun weg und es ist nicht viel übrig.“

Jenseits der großen Anteilnahme für die Schalker Fußballer gebe es in Gelsenkirchen „nicht viel zu tun und unternehmen“, was etwa Bar- und Restaurantbesuche angehe. Viele englische Fans hätten ihre Zelte deshalb in anderen, weit entfernten Städten aufgeschlagen, von denen aus Gelsenkirchen erreichbar sei: „Frankfurt, Düsseldorf, sogar Hamburg oder in Belgien oder den Niederlanden. Viele sind auch in Köln.“ Solhekol berichtete, dass viele englische Fans, die Gelsenkirchen kennen würden - etwa von der WM 2006 -, „nicht begeistert“ seien „von dem, was Gelsenkirchen anzubieten hat“.

Der Journalist wandte sich dann auch an die englischen Fans und warnte sie vor einem Problem, das vielen ausländischen Besuchern Deutschlands fremd ist: Bei einem Restaurantbesuch hätten er und sein Team nicht mit Kreditkarte bezahlen können, „die einzigen Karten, die sie annehmen, sind schlichte deutsche Bankkarten“. Zu seinem Glück sei er „etwas altmodisch“ und hätte immer Bargeld als Abhilfe dabei, sein Kameramann und sein Produzent hätten sich dagegen lange nach einer Bankfiliale umsehen müssen.

Schalke reagiert auf Fan-Spott

Der unter anderem bei X veröffentlichte Report erntete diverse negative und spöttische Antworten.

Diverse deutsche und auch englische Fans. „Mir fallen ein halbes Dutzend englischer Städte ein, die mit Gelsenkirchen vergleichbar sind, ich bezweifle, dass über diese so berichtet wird“, schrieb einer. „So sieht bei euch doch gefühlt jede Stadt außer London aus, und ihr beschwert euch über Gelsenkirchen“, ärgerte sich ein anderer.

In diversen Reaktionen ist auch die englische Aussprache Gelsenkirchens und die geographische Zuordnung als Teil von „Nordwestdeutschland“ Thema (die in England für Ruhrgebietsstädte aber nicht unüblich ist). Drohungen in Richtung „Wir sehen uns im Elfmeterschießen“ fehlten natürlich auch nicht.

Die Stimmung mindestens eines Teils der englischen Fans scheint der Beitrag dennoch wiederzugeben, im Netz sorgte am Samstag auch ein Video eines englischen Fans für Gesprächsstoff, der Gelsenkirchen als „s**thole“ (“S****ßloch“) beschimpfte. Über 2,7 Millionen Views wies der Clip am Samstag kurz vor Mitternacht auf.