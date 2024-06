EM 2024: Fahrrad-Unfall bei England-Star!

Schreckmoment im England-Camp: Anthony Gordon taucht verletzt beim Training auf. Die Gründe für die Verletzungen wecken Erinnerungen an einen anderen EM-Fahrer.

Ein unerwarteter Zwischenfall bei der englischen Nationalmannschaft in Blankenhain: Flügelstürmer Anthony Gordon sorgte beim Training mit Verletzungen im Gesicht, an den Händen und am Bein für Aufsehen.