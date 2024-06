EM 2024: Kane auf die Bank? Das sagt Klinsmann

„In England müssen sich alle ein wenig beruhigen, was den Kapitän angeht. Einige schlagen sogar vor, ihn für das morgige letzte Gruppenspiel gegen Slowenien rauszunehmen oder zu schonen - aber das ist völlig absurd. Wenn Southgate das täte, würde er die gesamte Chemie seiner Mannschaft aufs Spiel setzen“, schrieb Klinsmann in seiner Kolumne für The Sun .

Ein Mittelstürmer brauche nur „60, 70 oder 80 Ballkontakte [...], ohne richtig eingebunden zu sein. Was zählt, ist die Gesamtdynamik - und dass die Spielzüge, an denen man beteiligt ist, entscheidend sind“, erklärte der 59-Jährige weiter.

Kane ausgewechselt

Trifft England aufs DFB-Team?

England, das bereits sicher in der K.o.-Runde steht, tritt am letzten Gruppenspieltag gegen Slowenien an. Sollten The Three Lions verlieren, könnten sie der deutsche Gegner im Achtelfinale werden.