EM 2024: Harry Kane mit bitterem Eingeständnis - England kein Favorit mehr?

Harry Kane hat sein erstes Tor bei der Europameisterschaft in Deutschland geschossen, glänzen konnte er aber beim zweiten Auftritt mit der englischen Nationalmannschaft aber nicht. Im Gegenteil.

Wie praktisch alle seiner Teamkollegen enttäuschte der Superstar des FC Bayern, nach dem mageren 1:1 gegen Dänemark wurde viel Kritik laut . Und Kane, der in der 70. Minute ausgewechselt wurde, ließ tief blicken.

„Wir haben Probleme mit und ohne Ball“, gab der beste Torschütze der Bundesliga zu: „Das Pressing hat in beiden Spielen nicht gestimmt. Wir waren nicht gut genug, von vorne bis hinten, von mir bis Picks (Torhüter Jordan Pickford, Anm.).“

Kane macht ratlosen Eindruck

In der aktuellen Verfassung sind die Three Lions nicht der erwartete Mitfavorit, was auch Kanes alarmierende Worte deutlich machen: „Jeder fällt ein bisschen unter sein Niveau, wenn es darum geht, den Ball zu halten und unter Druck zu spielen.“