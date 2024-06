EM 2024: Kramer und Mertesacker mit wildem Schlagabtausch

Schon während der gesamten EM dürfen sich die Fußball-Fans nicht nur auf dem Platz auf Unterhaltung freuen, sondern auch in den Fernsehstudios. Besonders das ZDF -Experten-Duo Christoph Kramer und Per Mertesacker sorgt neben fundierten Analysen regelmäßig für gute Stimmung. Vor dem Italien-Spiel gegen Kroatien gab es den nächsten Schlagabtausch, als es um die taktische Formation der Italiener geht.

Kramer: Jorginho in der Startelf ist natürlich ein klares Zeichen für den Fußball. Ich glaube, dass Di Marco einen zurückgehen wird und Darmian in der Dreierkette spielen wird. Als Per noch Fußball gespielt hat, da haben alle mit Viererkette gespielt, deswegen weiß er nicht, dass eine Dreierkette eher ein Pressingsystem ist. Von daher geht es einfach so ein bisschen um Winkel, die der Trainer verändern möchte. Jorginho spielt, Pellegrini, Barella - das ist eine Fußballmannschaft und die wird es bleiben. Auch wenn ich glaube, dass sie heute ein bisschen anders vom Anlaufverhalten spielen als gegen die Spanier, weil da sind sie nie ins hohe Pressing gekommen, was sie eigentlich wollen.