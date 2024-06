EM 2024: Muss ein Skandalspieler Italien retten?

Immerhin sind die Italiener noch in einer deutlich besseren Ausgangslage: Ein Zähler würde dem Titelverteidiger am Montag (21 Uhr im LIVETICKER) bereits reichen, um den Einzug in die K.o.-Runde als Gruppenzweiter perfekt zu machen. Gegner Kroatien braucht hingegen zwingend einen Sieg, der Vizeweltmeister von 2018 steht nach nur einem Punkt aus zwei Spielen arg unter Zugzwang. Doch auch bei Squadra Azzurra schrillen die Alarmglocken.