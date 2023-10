Wettskandal in der Seria A: Juve-Profi Nicolò Fagioli für sieben Monate gesperrt

Strafe für Juve-Profi Fagioli: Saison ist für ihn gelaufen

In den Skandal sind auch der italienische Nationalspieler Sandro Tonali von Newcastle United und Stürmer Nicolo Zaniolo von Aston Villa verwickelt. Tonali wurde am Dienstagnachmittag von der Turiner Staatsanwaltschaft befragt, die in der Affäre ermittelt. Tonali und Zaniolo verpassten dadurch die EM-Qualifikationsspiele am Samstag gegen Malta (4:0) und am Dienstag beim Tabellenführer England.