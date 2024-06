Große EM-Überraschung um Gosens!

Robin Gosens wird bei der EM trotz der Nicht-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann ganz am Geschehen sein. Der Linksverteidiger von Union Berlin hat einen neuen Job.

Überraschung um Robin Gosens! Der Linksverteidiger von Union Berlin wird trotz der Nicht-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Heim-EM ganz nah dran sein am DFB-Team .

Denn der 29-Jährige tritt einen neuen Job an. MagentaTV hat den Profi als Experten verpflichtet.

Gosens wird direkt beim Eröffnungsspiel am Freitag zwischen Deutschland und Schottland (ab 21 Uhr im SPORT1 -Ticker) live vor Ort in München sein. Er verstärkt damit das Experten-Team, das baus Michael Ballack, Tabea Kemme, Owen Hargreaves, Shkodran Mustafi, Tim Borowski, Patrick Ittrich und Lothar Matthäus besteht.

„Am liebsten hätte ich natürlich mit dem Adler auf der Brust auf dem Platz gestanden. Für mich war nach meiner Nicht-Nominierung klar, dass ich die EM dennoch als Fan verfolgen werde, schließlich ist eine Heim-EM etwas ganz Besonderes. Als dann die Anfrage von MagentaTV kam, habe ich schnell gemerkt, dass ich Lust habe, mich als Experte auszuprobieren. Ich werde dem Zuschauer als aktiver Spieler sicher nochmal eine neue Perspektive liefern können“, erklärte Gosens in einer Mitteilung.

Gosens nach Nichtnominierung für EM „am Boden zerstört“

Der Außenverteidiger hatte nach seinem geplatzten EM-Traum keinen Hehl aus seiner Enttäuschung gemacht und verkündet: „Ich bin am Boden zerstört.“

Nun folgt der Perspektivwechsel. Nach dem Eröffnungsspiel wird Gosens am Samstag auch die Partie Italien gegen Albanien analysieren. Das Duell Polen gegen Niederlande am Sonntag wird der Profi ebenfalls begleiten - und auch Einsätze in der K.o.-Runde sind fest eingeplant.