EM 2024: Oranje-Wut im Topspiel! Remis gegen Frankreich

Frankreich und die Niederlande liefern sich ein intensives Spiel. Das aberkannte Tor von Xavi Simons sorgt für Aufregung bei den Niederländern.

Punkteteilung zwischen Frankreich und den Niederlanden! Am zweiten Gruppenspieltag der Europameisterschaft in Deutschland haben sich die beiden Schwergewichte in einer intensiven Partie mit einem 0:0 voneinander getrennt. Es war die erste torlose Partie der EM.

In der zweiten Halbzeit sorgte ein aberkanntes Tor für Aufregung. In der 70. Minute schoss Xavi Simons das vermeintliche 1:0 für die Niederlande. Der Angreifer jubelte bereits mit seinen Mitspielern. Doch dann hob Assistent Adam Nunn seine Fahne und Schiedsrichter Anthony Taylor entschied auf Abseits.

Ittrich: „Er steht nicht im Sichtfeld, aber...“

Während Simons‘ Abschluss stand Verteidiger Denzel Dumfries neben Frankreichs Torwart Mike Maignan und hinderte ihn wohl an der Abwehr des Schusses. Schiedsrichter Patrick Ittrich erklärte bei Magenta TV: „Er steht nicht im Sichtfeld, aber er beeinflusst den Torwart, um den Ball zu erreichen. Offensichtlich, dass das Tor nicht zählen darf.“

Die Niederländer regten sich über die Entscheidung auf. Der vermeintliche Torschütze konnte die Welt nicht mehr verstehen.

Xavi Simons konnte nach dem aberkannten Treffer die Welt nicht mehr verstehen

Beide Torwarten zeichnen sich aus

Während der Partie hatten beide Teams gute Chancen, doch scheiterten entweder am gegnerischen Torwart, am Aluminium oder an sich selbst. Letzteres unterlief Frankreichs Antoine Griezmann, der zweimal den Ball in aussichtsreicher Situation verstolperte.

„Ich hatte zwei super Chancen, die bleiben mir in den Füßen hängen“, sagte Griezmann. N‘Golo Kante, der erneut von der UEFA zum „Man of the Match“ gewählt wurde, bemängelte das zu komplizierte Spiel der Franzosen, „wir haben einfach das Tor nicht getroffen.“

Auf der Gegenseite musste sich Maignan nach Schüssen von Jeremie Frimpong sowie Cody Gakpo jeweils lang machen und durfte sich auszeichnen. Der Keeper hielt wie sein Gegenüber Bart Verbruggen die Null. Der Niederländer ließ unter anderem Marcus Thuram verzweifeln.

