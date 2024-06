Pavlovic-Schock für die Nationalmannschaft - EM-Ersatz steht bereit!

Aleksandar Pavlovic wird für die gesamte EM-Endrunde ausfallen. Demnach hat sich die Mandelentzündung als so schwerwiegend herausgestellt, dass er dem DFB-Team nicht nur für das Auftaktspiel in München fehlen wird.

Das teilte der DFB vor der Pressekonferenz mit Jamal Musiala und Florian Wirtz mit. Das Trainerteam hat sich nach Auskunft des DFB dazu entschieden, Emre Can von Borussia Dortmund nachzunominieren.

Pavlovic kehrt nicht ins EM-Quartier der Nationalmannschaft zurück

Pavlovic war am Montag nach dem freien Wochenende nicht ins EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Auch danach konnte der Mittelfeldspieler nicht trainieren, er hatte zuletzt immer wieder Probleme mit den Mandeln. Deshalb will er sie in Kürze auch rausnehmen lassen.