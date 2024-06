EM 2024: "Pommes!" Havertz reagiert auf viralen Kartoffel-Trend um Wirtz

Kai Havertz steht mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land im Achtelfinale. Am Samstag (ab 21 Uhr im Liveticker) wartet mit Dänemark die nächste Herausforderung auf das DFB-Star-Ensemble um Havertz.

Kartoffeln? Havertz und Wirtz sind unterschiedlicher Meinung

Ein viraler Trend ging an Havertz trotzdem nicht ganz spurlos vorbei: Florian Wirtz rankte kürzlich ‚normale Kartoffeln‘ auf die Eins. Eine Anspielung auf ein im Netz weit verbreitetes Video, in dem der Nationalspieler seine Lieblings-Kartoffelprodukte in ein Top-10-Ranking packt. Mittlerweile tragen Fans sogar Shirts mit Anspielungen auf sein Kartoffel-Ranking und halten Pappschilder hoch.