EM 2024: Rätsel um Rumänien-Elfmeter - Deutscher Schiri Siebert im Fokus

Rumänien bekommt gegen die Slowakei einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen. Die Schiedsrichterexperten nehmen den deutschen Referee Daniel Siebert in Schutz.

Ianis Hagi wurde am rechten Strafraum-Rand von David Hancko zu Fall gebracht. Dabei wirkte es eigentlich so, dass Hancko den Rumänen deutlich außerhalb des Strafraums gefoult hätte. So sah es zunächst auch der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert, der auf Freistoß entschied.