EM 2024: Sané ist Nagelsmanns Sorgenkind

Im Prinzip war das Ding schon durch. Deutschland führte gegen giftige Ungarn kurz vor Schluss mit 2:0, da wollte Leroy Sané auch noch zeigen, wozu er in der Lage ist.

Immerhin schien die Gelegenheit recht günstig, weil die Kräfte beim Underdog langsam nachließen und die vorher so engen Räume auf dem Rasen plötzlich viel größer wurden - normalerweise ein Terrain, das dem schnellen Flügelflitzer liegen müsste.

Doch es sollte anders kommen. Erst versuchte es der nach gut einer Stunde für Florian Wirtz eingewechselte Sané in der 88. Minute, seinen Moment zu erzwingen. Der 28-Jährige nahm rechts Tempo auf, dribbelte los - schloss im Strafraum aber etwas zu schwach ab. Chance vertan.

Keine zwei Zeigerumdrehungen folge schon die nächste Situation. Gegen weit aufgerückte Ungarn ergab sich ein aussichtsreicher Konter, bei dem Sané allerdings zu lässig agierte und den Ball in Füße des Gegners spielte. Wieder nichts.

Zwei Szenen, die exemplarisch zeigen, dass Sané beim Heimturnier eine bislang eher unglückliche Figur abgibt. Während das DFB-Team um die beiden „Zauberer“ Florian Wirtz und Jamal Musiala sowie Kapitän İlkay Gündoğan tatsächlich eine Euphoriewelle ausgelöst und für große Erleichterung bei allen Beteiligten gesorgt hat, war er maximal in der Rolle des Nebendarstellers.

Sané durch Verletzungen ausgebremst

Die Gründe für die wenigen Spielminuten? Überraschen auf den ersten Blick nicht mal. Sané hatte nach seiner Roten Karte im vergangenen November gegen Österreich und der daraus resultierenden Drei-Spiele-Sperre fast alle Länderspiele in diesem Jahr verpasst, kehrte erst beim letzten Test gegen Griechenland zurück in den Kader.

Nur ging diese eigentlich gute Idee von Bundestrainer Julian Nagelsmann als eine der wenigen bis dato nicht wirklich auf. Weder ein Tor noch eine Vorlage konnte Sané in seinen beiden Joker-Einsätzen verbuchen - im Gegenteil.

Sané sucht Rhythmus

Zwar war er nach seinen Hereinnahmen sofort eingebunden und stets Anspielstation für seine Mitspieler. Doch bei so manchem Fan dürfte der gebürtige Essener vielmehr in Erinnerung geblieben sein, weil er in verschiedenen Situationen oft die falsche Entscheidung getroffen hat.