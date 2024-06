DFB-Einzelkritik: Kapitän mit Top-Leistung!

von Stefan Kumberger , Manfred Sedlbauer 19.06.2024 • 20:45 Uhr Beim Sieg gegen Ungarn überzeugt die deutsche Nationalmannschaft im Kollektiv. Dennoch stechen zwei Protagonisten heraus. Die Einzelkritik der DFB-Stars.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bereits nach zwei Partien die Fahrkarte fürs EM-Achtelfinale gelöst. Beim verdienten 2:0-Sieg gegen Ungarn bestätigte die Nagelsmann-Elf die gute Leistung aus dem 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland und überzeugte in allen Mannschaftsteilen.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Offensive wirbelte Jamal Musiala die ungarische Hintermannschaft ein ums andere Mal durch, während Toni Kroos und Ilkay Gündogan im Mittelfeld die Fäden zogen.

Die SPORT1-Einzelkritik der DFB-Stars.

MANUEL NEUER: Verhinderte mit seiner Parade in der 26. Minute glänzend den Ausgleich der Ungarn. Bekam direkt darauf entsprechend emotionalen Zuspruch der Fans und seiner Mitspieler. Hatte beim vermeintlichen Treffer der Ungarn kurz vor der Pause Glück, dass auf Abseits erkannt wurde. Neuer hatte den Ball nicht komplett zur Seite gelenkt. Hatte nach der Pause deutlich weniger zu tun. Ließ kurz vor Schluss einen Ball fallen, das blieb folgenlos. Ohne Gegentor – immer wichtig für einen Keeper. SPORT1-Note: 2,5

JOSHUA KIMMICH: Zeigte sich gleich nach wenigen Sekunden in einer Situation zu sorglos, konnte aber kurz darauf seinen Fehler wieder ausbügeln. Absolvierte den Rest des ersten Abschnitts dann gewohnt ruhig, mit ein paar Ausflügen nach vorne. Nach der Pause nicht immer hauteng am Gegenspieler. Zudem hätte er offensiv öfter abschließen können. Einsatz und Wille aber wieder beispielhaft. Rettete in der 90. Minute heldenhaft auf der Linie. SPORT1-Note: 2,5

{ "placeholderType": "MREC" }

JONATHAN TAH: Lieferte eine seriöse erste Halbzeit ab und rettete in der 29. Minute gegen Szoboszlai in höchster Not. Manchmal trotzdem mit Abstimmungsproblemen mit seinen Nebenleuten, die aber folgenlos blieben. Verteidigte zeitweise mit seinen Kollegen extrem hoch. Bekam in der 57. Minute Szenenapplaus für einen Zweikampf – wieder zog Szoboszlai da den Kürzeren. Gerade in den Sprints heute nicht zu bezwingen. SPORT1-Note: 2

Mittelstädt wird von Kollegen gefeiert

ANTONIO RÜDIGER: Versuchte es in der ersten Halbzeit immer wieder mit weiten Bällen auf Havertz – meist erfolgreich. Holte sich eine unnötige gelbe Karte ab, weil er nach einer Behandlungspause zu früh aufs Feld lief. Im Zweikampf meist bockstark. Seine Bälle aus dem Halbfeld ins Zentrum wurden aber immer schwächer. War als Einpeitscher und Führungsfigur enorm wichtig. SPORT1-Note: 2

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Lange Zeit nicht gänzlich ins deutsche Spiel eingebunden, ab der 35. Minute aber mit mehr Licht als Schatten. Versuchte sich immer wieder an Flanken, die aber lange Zeit keine große Gefahr entwickelten. Beim Assist zu Gündogans Treffer aber mit dem nötigen Überblick, den Ball flach abzuspielen. Wurde von seinen Kollegen danach so gefeiert, als hätte er das Tor selbst erzielt. SPORT1-Note: 2,5

Jamal Musiala (l.) und Ilkay Gündogan erzielten die beiden deutschen Treffer

TONI KROOS: Übernahm wieder federführend das deutsche Aufbauspiel und war sich auch für Zweikämpfe nicht zu schade. Gab mal wieder die Passmaschine: Allein in der ersten Halbzeit kamen 70 seiner 72 Pässe beim Mitspieler an. War gefühlt etwas risikobereiter als gegen Schottland. Gab in hektischen Phasen der DFB-Elf die nötige Ruhe und behielt den Überblick. SPORT1-Note: 1,5

{ "placeholderType": "MREC" }

Musiala und Gündogan machen den Unterschied

ROBERT ANDRICH: Spürbar ruhiger unterwegs als noch gegen die Schotten. Hielt Kroos den Rücken frei und konzentrierte sich auf seine Kernaufgaben, ohne in der Zweikampfführung zu überdrehen. Machte eine insgesamt ordentliche Partie. Wurde in der 72. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA: Dribbelte sich in der Anfangsphase mehrmals in der ungarischen Verteidigung fest, ließ sich davon aber nicht entmutigen. Blieb bei seinem Treffer ruhig und hatte das Glück des Tüchtigen. In der Folge wieder mit herausragend guten Szenen und ewiger Unruhestifter. Bekam deswegen immer häufiger die härtere Zweikampfführung der Ungarn zu spüren. Wurde in der 72. Minute mit Sonderapplaus der deutschen Fans ausgewechselt. SPORT1-Note: 1,5

ILKAY GÜNDOGAN: Schaltete nach seinem vermeintlichen Foulspiel an Orban am schnellsten, während die Ungarn schon aufhörten zu spielen. Sein Ballgewinn entsprechend die halbe Miete für Musialas Tor in der 22. Minute. Tauchte für den Rest der ersten Halbzeit dann etwas ab, war aber stets anspielbar. Schloss in der 67. Minute perfekt zum 2:0 für Deutschland ab und wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Eine Top-Leistung. SPORT1-Note: 1

FLORIAN WIRTZ: Fleißig und auch bereit, mit Volldampf nach hinten zu sprinten, wenn dort Gefahr lauerte. Lieferte technisch feine Szenen wie zum Beispiel in der 34. Minute. Insgesamt aber weniger auffällig als beispielsweise Musiala. Wurde in der 58. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3,5

Sané nach Einwechslung glücklos

KAI HAVERTZ: Startete gut in die Partie, gab den ersten Torschuss ab und hatte in der 11. Minute auch die erste richtig gute deutsche Gelegenheit, als er sich sehenswert durchkämpfte. In der Folgezeit aber bei weitem nicht mehr so auffällig, viele Bälle kamen einfach nicht mehr bis zu ihm durch. Wurde in der 58. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

 +44 EM 2024: Alle EM-Trikots im Überblick

LEROY SANÉ: Kam in der 58. Minute für Wirtz in die Partie. Brauchte ein wenig, um Tritt zu fassen und setzte in der 74. Minute erstmals eine Duftmarke mit einem Schuss von der Strafraumkante. Insgesamt wieder ein glückloser Auftritt. Muss erst noch die Altlasten aus der harten Saison mit dem FC Bayern abschütteln. SPORT1-Note: 4

NICLAS FÜLLKRUG: Wurde in der 58. Minute für Havertz eingewechselt. Verpasste zehn Minuten später nur knapp die scharfe Hereingabe von Kimmich, sonst hätte es wohl geklingelt. In der Folge bemüht. Warf sich in jeden Zweikampf, der echte Punch fehlte ihm aber heute. SPORT1-Note: 3

EMRE CAN: Kam in der 72. Minute für Andrich rein und übernahm dessen Posten ohne Probleme. Glänzte mit guten Pässen im Aufbau. SPORT1-Note: 3

CHRIS FÜHRICH: Wurde in der 72. Minute für Musiala in die Partie genommen. Hatte wenige gute Szenen, war aber auch kein Problemfall. Half dabei, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. SPORT1-Note: 3