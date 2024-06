EM 2024: Schalke mit Eigentor bei Ronaldo-Post

von SPORT1 26.06.2024 • 22:40 Uhr Schalkes Ronaldo-Post vor Portugals Duell gegen Georgien kommt bei den Fans der Knappen gar nicht gut an. Daraufhin löschen die Königsblauen den Post wieder und entschuldigen sich.

Die Social-Media-Abteilung von Schalke 04 hat vor dem EM-Spiel zwischen Portugal und Georgien ein astreines Eigentor produziert.

Kurz vor dem Anpfiff des dritten Gruppenspiels in Gelsenkirchen setzten die Knappen bei X einen Post ab, bei dem sie Cristiano Ronaldo anfeuerten.

„Hol dir den Rekord, @Cristiano! Du weißt ja genau, wo das Tor in der @VELTINSarena steht“, stand in dem Tweet. Mit einem Treffer wäre der Superstar der älteste EM-Torschütze und würde Luka Modric ablösen, der sich erst am Montag den Rekord geholt hatte.

„Der letzte Tweet war ein richtiges L“

Allerdings kam der Post bei vielen Schalke-Fans gar nicht gut an, schließlich weckte er schlechte Erinnerungen an 2014 und 2015, als der damalige Real-Star insgesamt drei Treffer in der Veltins-Arena beisteuerte.

Es dauerte nicht lange, da löschten die Schalker den Tweet wieder und schoben eine Entschuldigungs-Post im Jugendslang hinterher: „Sorry, Leute. Der letzte Tweet war ein richtiges L. Haben wir runtergenommen. Nächstes Mal wieder Wadmin.“