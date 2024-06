Die EM hat ihre erste Sensation

EM-Neuling Georgien zog dank eines 2:0-Sieges gegen Portugal ins Achtelfinale ein und trifft in der Runde der letzten 16 auf Spanien.

„Wir waren uns sicher, dass wir gewinnen können“

„Es freut mich vor allem, weil sie es sich verdient haben. Auch wenn es sich komisch anhört: Sie waren die überlegene und bessere Mannschaft. Spanien weiß, was auf sie zukommt“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler.

„Ich bin unglaublich glücklich, wir haben das super gemacht“, sagte Napoli-Star Khvicha Kvaratskhelia , der schon in der 2. Minute zur Führung getroffen hatte: „Wir waren uns sicher, dass wir gewinnen können. Das haben wir gut hinbekommen. Ich bin unendlich glücklich über diesen Sieg.“

Bereits in der 2. Minute jubelte der Außenseiter, als Kvaratskhelia einen Konter erfolgreich abschloss.

Georges Mikautadse erhöhte in der 57. Minute per Foulelfmeter, den der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer erst nach VAR-Hinweis gegeben hatte.

Mikautadse traf dabei als neunter Spieler in allen drei Gruppenspielen einer EM. Vor ihm taten dies auch Michel Platini (1984), Alan Shearer (1996), Hristo Stoichkov (1996), Savo Milosevic (2000), Milan Baros (2004), Ruud van Nistelrooy (2004), Gareth Bale (2016) und Cristiano Ronaldo (2021).

Ronaldo hatte mehrfach einen Treffer auf dem Fuß, verpasste aber den Rekord des ältesten EM-Torschützen, den sich am Montag Luka Modric geschnappt hatte. Gleichzeitig traf er zum ersten Mal in seiner Karriere in keinem der drei EM-Gruppenspielen.