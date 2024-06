EM 2024: Schottland gegen Ungarn heute live im TV, Stream und Ticker

In der deutschen Gruppe A treffen am letzten Spieltag der EM-Vorrunde Schottland und Ungarn aufeinander. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Live-Stream und Ticker.

In der deutschen Gruppe A treffen am letzten Spieltag der EM-Vorrunde Schottland und Ungarn aufeinander. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Live-Stream und Ticker.

Am letzten Spieltag der EM-Vorrunde kommt es in der deutschen Gruppe A zum Duell zweier bislang siegloser Teams. Um 21.00 Uhr trifft Schottland in Stuttgart auf Ungarn. Beiden Mannschaften droht das Aus.