EM 2024: Slowakei gegen Rumänien heute live im TV, Stream und Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland kämpfen mit Rumänien, Belgien, der Slowakei und der Ukraine im dritten Gruppenspiel in der Gruppe E noch alle vier Teams um ein Achtelfinal-Ticket. Das Spiel Slowakei gegen Rumänien wird im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Live-Stream und Ticker.

Wer bucht bei der EM 2024 die beiden direkten Achtelfinal-Tickets in der Gruppe E ? In der Gruppe ist nach zwei Spieltagen noch alles offen. Jedes der vier Teams hat bisher eine Vorrunden-Partie gewonnen und eine verloren.

Am Mittwoch trifft die Slowakei am finalen Spieltag der Gruppe E auf Rumänien. Anstoß ist um 18 Uhr (LIVETICKER) in Frankfurt. Im Parallelspiel kämpfen die Ukraine und Belgien in Stuttgart ums Weiterkommen.