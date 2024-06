EM 2024: Slowenien gegen Serbien live TV, Stream und Ticker

Die EM 2024 geht auch Donnerstag (20. Juni) mit dem 2. Spieltag der Gruppenphase weiter. In der Gruppe C trifft Slowenien in München um 15.00 Uhr auf Serbien. Im Anschluss treffen Dänemark und England um 18.00 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt aufeinander.