EM 2024: So jubeln Sie vor dem TV früher als ihr Nachbar!

Kabel-TV hat die EM-Nase vorn

Der Zuschauer hat generell vier Möglichkeiten, Fernsehen zu empfangen: über Kabel, Satellit, Antenne oder über das Internet. Wer auf Kabel-TV setzt, scheint aber die Nase vorn zu haben. Zumindest laut Vodafone, denn rechtzeitig vor der EM veröffentlichte der Anbieter einen Vergleich der zeitlichen Abstände zwischen den verschiedenen TV-Empfangs-Optionen. In Vodafones Kabelnetz kommen die Übertragungen demnach am schnellsten an.