EM 2024: Überraschung um Barca-Youngster

Die spanische Nationalmannschaft überrascht mit ihrem Aufgebot für die Europameisterschaft in Deutschland. Vor allem ein Barca-Youngster fehlt unerwartet im Kader von Luis de la Fuente.

Die spanische Nationalmannschaft überrascht mit ihrem Aufgebot für die Europameisterschaft in Deutschland. Vor allem ein Barca-Youngster fehlt unerwartet im Kader von Luis de la Fuente.

Sieben Tage vor dem Auftakt der Europameisterschaft sorgt auch die spanische Nationalmannschaft für eine Überraschung bei der Bekanntgabe ihres EM-Aufgebots am Freitag.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Vor allem die Entscheidung, Cubarsí nicht zu für die EM zu nominieren, sorgte bei vielen Fans für Aufsehen. Der erst 17 Jahre alte Innenverteidiger zählte zu den größten Entdeckungen der vergangenen Saison und entwickelte sich in Barcelona zum Stammspieler. In LaLiga kam der Spanier 24 Mal zum Einsatz, hinzu kamen in dieser Saison bereits drei Länderspiele für La Furia Roja.