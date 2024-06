EM 2024: "Unglücklich!" Manuel Neuer sorgt für Dopa-Diskussion

Die Kritik an der Entscheidung, dass Manuel Neuer bei der Europameisterschaft das Tor der deutschen Nationalmannschaft hütet, reißt trotz der zwei guten Leistungen des Keepers bei der EM nicht ab.

Im fenster.com EM Doppelpass hat sich vor allem Stefan Schnorr kritisch zur Entscheidung geäußert. Besonders der frühe Zeitpunkt habe ihm dabei nicht gefallen. „Neuer hat Spiele gehabt, in denen es nicht so lief, wo er Fehler bei Bayern und in der Nationalmannschaft gemacht hat. Ich muss als Trainer da doch dann nach Leistung gehen und den Konkurrenzkampf fordern“, moniert der Ex-Bundesliga-Profi.