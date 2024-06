EM 2024: Weltmeister beendet Karriere und landet DFB-Job!

„Dass es nun so früh kommt, ist einerseits schade, weil ich gerne noch länger selbst Fußball gespielt hätte. Andererseits freue ich mich total auf die kommende Zeit und darauf, beim DFB meine ersten Schritte als Trainer zu machen“, so der 32-Jährige weiter, der zuletzt beim spanischen Verein UD Levante unter Vertrag stand. „Ich möchte all die Erfahrungen, die ich in meiner Zeit von der U 15 bis zur U 21 und natürlich bei der A-Nationalmannschaft gesammelt habe, an die Jungs weitergeben.“