EM 2024: Wirbel um deutschen Schiedsrichter - Gräfe übt Kritik in sozialen Medien

„Das macht mein Schiedsrichterherz glücklich“

„Man soll nicht so viel über Schiedsrichter sprechen, aber man soll sie mit benennen“, mahnte Ittrich an. „Und wenn es eine gute Leistung ist, darf man es auch so sagen. Ich stehe ja nun oft genug selber hier unten und weiß wie es ist auf dem Platz zu stehen. Mir tut es einfach gut und ich freue mich einfach für meine Kollegen, für meine Freunde, wenn Spiele gut laufen, so wie heute. Das macht mein Schiedsrichterherz glücklich“, führte er aus.