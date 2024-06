EM: England - Slowenien heute LIVE im TV, Livestream & Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland kämpft Slowenien im Duell mit England im dritten Gruppenspiel in der Gruppe C noch um ein Achtelfinal-Ticket. Das Spiel wird im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Live-Stream und Ticker.

Wer bucht bei der EM 2024 die direkten Achtelfinal-Tickets in der Gruppe C? England steht nach den Ergebnissen vom Montag bereits sicher in der K.o.-Runde, Gegner Slowenien hofft am Dienstag beim Gruppenfinale noch auf den Sprung in die Runde der letzten 16. Anstoß ist um 21 Uhr in Köln. Im Parallelspiel kämpfen Dänemark und Serbien in München ums Weiterkommen.