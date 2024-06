EM-Testspiele mit Deutschland: Frankreich und Spanien souverän

Nur noch wenige Tage bis zum Start der Heim-EM in Deutschland. Die EM-Teilnehmer bringen sich mit letzten Tests in Form. SPORT1 zeigt einen Überblick über die wichtigsten Spiele.

Die Heim-EM in Deutschland wirft ihre Schatten voraus. Vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft am 14. Juni gegen Schottland (21.00 Uhr im LIVETICKER) bringen sich die Teams mit letzten Tests in EM-Form.