Er lebt den Traum aller Fußballer: Besondere EM-Geschichte beim DFB-Team um Neuer

Jan Reichert lebt seinen Traum: Als vierter Torhüter trainiert er derzeit in Herzogenaurach mit der Nationalmannschaft und seinem Idol Manuel Neuer. In einem Interview erzählt er von seinen Eindrücken und dem Tag vom Anruf des DFB-Teams.

Jan Reichert nimmt nicht nur als vierter Torhüter am Training der deutschen Nationalmannschaft teil. Während der Europameisterschaft im eigenen Land lebt der 23-Jährige den Traum eines jeden Fußballers. Er steht mit seinem großen Idol auf dem Platz. In seinem Fall ist das Manuel Neuer.

„Manu ist seit Kindheitstagen mein riesengroßes Vorbild. Ich hatte früher Plakate von ihm in meinem Zimmer hängen, habe mir Videos angeschaut, wie er trainiert, wie er sich im Spiel verhält und versucht, das nachzumachen“, sagte Reichert in einem Interview mit DFB.de.

Kroos „ist wirklich Wahnsinn“

Reichert freut sich auf Klose

Dass er in Nürnberg nun eine DFB-Legende zum Trainer hat, freut den jungen Torwart ungemein. „Wahnsinn, was in diesen Wochen alles passiert. Ich komme von der Nationalmannschaft zum Club, und auf einmal ist dort Miro Klose Trainer. Ich habe bisher nicht viel Zeit mit ihm verbringen können, habe ihn aber als sehr, sehr ambitionierten und ehrgeizigen Menschen wahrgenommen. Der sehr auf die im Fußball wichtigen Werte achtet: auf Respekt und Teamgeist. Ich freue mich richtig auf alles, was kommt mit ihm.“