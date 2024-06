Jan Reichert: Von der Regionalliga ins DFB-Team

Es sind aufregende Tage im Leben von Jan Reichert. Der Torhüter des 1. FC Nürnberg stößt am Montag ins Training der deutschen Nationalmannschaft und sorgt damit für Aufsehen. Bisher war der junge Keeper nur echten Club-Fans und Kennern der Regionalliga Bayern ein Begriff.

Dort hat er in seiner Karriere bislang knapp 90 Spiele bestritten - für Nürnbergs zweite Mannschaft und den 1. FC Schweinfurt. Am letzten Spieltag der jüngst abgelaufenen Saison durfte der 22-Jährige erstmals das Tor der ersten Mannschaft des FCN in der 2. Bundesliga hüten. Beim 1:4 gegen den Hamburger SV kassierte er zwar vier Gegentore, konnte sich aber dennoch auf der großen Bühne präsentieren.