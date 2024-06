Fan-Liebling der EM: Dieser Koloss ist jetzt schon Kult!

Der breiteren Masse an Fußball-Fans wird Ungarns Martin Adam wohl vor der EM kein Begriff gewesen sein. Seit seiner Einwechslung gegen die Schweiz geht der Stürmer-Koloss in den sozialen Medien allerdings viral - aus ungewöhnlichen Gründen.

Der breiteren Masse an Fußball-Fans wird Ungarns Martin Adam wohl vor der EM kein Begriff gewesen sein. Seit seiner Einwechslung gegen die Schweiz geht der Stürmer-Koloss in den sozialen Medien allerdings viral - aus ungewöhnlichen Gründen.

„Normalerweise“ lacht Adam über die Kommentare im Netz

Er sehe aus wie ein „schottischer Rugbyspieler“ oder ein „UFC-Kämpfer“, schrieben einige Nutzer auf X , laut anderen „könnte er auch zum Wrestling gehen“. Die Vergleiche und Memes sind natürlich auch am 29-Jährigen nicht vorbeigegangen, der am Sonntag bei der Pressekonferenz der ungarischen Nationalmannschaft auf dem Podium Platz nahm und den anwesenden Journalisten Rede und Antwort stand.

Adam mit Statement: „Genetik, die ich nicht ändern kann“

„Ich wurde so geboren, ich habe diese Statur. Ich sage nicht, dass ich schon bei der Geburt so groß war, aber ich habe eben eine Grundvoraussetzung, einen Körperbau, eine Genetik, die ich nicht ändern kann“, erklärte Adam dann schließlich noch.

Hintergrund dieser Aussage werden wohl die ebenfalls existierenden negativen Kommentare sein, in denen sich Nutzer über das angeblich zu hohe Gewicht des Stürmers lustig machten. Ganz spurlos scheinen ebensolche Bemerkungen am Stürmer-Koloss nicht vorbeigegangen zu sein, der deswegen ein vorbildliches Statement tätigte.

„Ich war zuhause und habe Bier getrunken“

Ist doch klar, dass man so zum Fan-Liebling wird. Ganz untergehen darf dabei jedoch nicht, dass Adam durchaus auch fußballerische Qualitäten hat. So wurde er in der Saison 21/22 - also nachdem er den Sommer biertrinkend zuhause verbrachte - Torschützenkönig in der ungarischen Liga, mit 31 Toren! 2022 gab er dann mit 27 Jahren sein Debüt in der Nationalmannschaft.