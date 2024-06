EM 2024: DFB-Konkurrent Schweiz schlägt Ungarn

Die Schweiz gewinnt das Auftaktspiel gegen Ungarn und tut es den Deutschen gleich. Ein früherer Gladbacher macht am Ende alles klar.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat es den Deutschen gleichgetan und ihr Auftaktspiel der Europameisterschaft gewonnen. Die Eidgenossen besiegten Ungarn mit 2:1 (2:0) und eroberten nach dem 5:1 des DFB-Teams gegen Schottland Platz zwei in der Gruppe A .

Für die Schweiz trafen in der ersten Hälfte Kwadwo Duah (12.) und Michel Aebischer (45.). Barnabás Varga erzielte auf Seiten der Ungarn noch den Anschlusstreffer (66.), in der Nachspielzeit machte der frühere Gladbacher Breel Embolo (jetzt: AS Monaco) alles klar für die Nati.