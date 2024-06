Gegen Spanien: Italien will mit Eleganz "Gras fressen"

Italien-Trainer Luciano Spalletti unterschätzt Gegner Spanien nicht, will allerdings selbstbewusst agieren. Eine Mischung aus elegantem Auftritt und der Bereitschaft, Gras zu fressen, soll es regeln.

Luciano Spalletti hat größten Respekt vor Spanien, doch der italienische Fußball-Nationaltrainer will selbstbewusst ins Gigantenduell der EM-Vorrunde gehen. „Wir treten mit Kleidung von Giorgio Armani auf, er ist eine weltbekannte italienische Ikone“, sagte der Coach vor dem Spiel am Donnerstag (21.00 im SPORT1-Liveticker) in Gelsenkirchen: „Wir werden unserer Identität treu bleiben, mit Eleganz auflaufen, aber auch mit der Bereitschaft, Gras zu fressen, wenn es notwendig sein wird.“