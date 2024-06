EM 2024: „La Roja holt den Hammer raus“ - die internationalen Pressestimmen zu Spanien gegen Kroatien

von SPORT1 16.06.2024 • 09:33 Uhr Spanien besiegt Kroatien mit 3:0 und verschafft sich einen Vorteil in der Hammergruppe B. Die Schlagzeilen schreibt dabei ein 16-Jähriger, der einen neuen EM-Rekord aufstellt.

Furioser Start Spaniens in die EM! Mit 3:0 setzt sich die Squadra Azzurra gegen Kroatien durch. Damit machen sie einen großen Schritt in der „Todesgruppe“. Der gefeierte Star in Spanien ist dabei Lamine Yamal, der nun der jüngste Spieler ist, der bei einer EM auflief.

Damit zerstörte Spanien die Party, die sich die Tausenden Kroaten im Berliner Olympiastadion erhofft hatten. In Italien fürchtet man sich bereits vor dem nächsten Gruppengegner. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen:

Spanien

Marca: Spanien holt den Champagner heraus. Die spanische Nationalmannschaft schlägt Kroatien überzeugend nieder, angetrieben von der Effektivität von Morata, der Kreativität von Fabián Ruiz und dem Funken und der Kühnheit von Lamine Yamal, einem 16-jährigen Erwachsenen.

AS: So beginnt man eine Europameisterschaft. Spanien schlägt Kroatien mit einem tollen Tor und einer Vorlage von Fabián. Morata und Carvajal machen den 3:0-Sieg in Berlin perfekt. Lamine glänzt.

Mundo Deportivo: Die spanischen Fußballer haben gewarnt, als niemand sie in die erste Gruppe der Favoriten für diese Europameisterschaft stellte. „Wir sind der amtierende Meister der Nations League, aber wenn wir es noch einmal beweisen müssen, werden wir es tun.“ Und sie haben Wort gehalten, als Spanien im Berliner Olympiastadion Kroatien besiegte. Ein Spiel, das schon zur Halbzeit entschieden war. Ein kollektiver Sieg, der den Spaniern einmal mehr Recht gab.

Sport: Spanien schlägt hart zu. Eine spanische Mannschaft, die sich im Strafraum gut durchsetzte, verdammte Kroatien. La Roja hatte den Hammer in der Hand, der der Mannschaft von Modric fehlte.

Kroatien

24sata: Das war zum Vergessen! Die Furia Roja hat uns zerstört, Petko verschoss einen Elfmeter. Wir warteten ungeduldig auf das erste Spiel bei der EM, und dann erlebten wir eine schmerzhafte Landung. Spanien besiegte uns mit 3:0 durch Tore von Morata, Ruiz und Carvajal.

England

Daily Mail: La Roja startet stilvoll in die EM 2024 und bringt Zweifler mit einem fulminanten Sieg zum Schweigen, da sie wichtige drei Punkte in der Todesgruppe holt.

Mirror: Spanien im neuen Look nimmt sich Rodris Worte zu Herzen und zerstört Kroatien mit einer rekordverdächtigen Leistung. Rodri sagte seinen spanischen Teamkollegen vor dem Auftaktspiel der Euro 2024, dass es nicht mehr auf den Stil ankomme und nur noch der Sieg zähle - und sie schlugen Kroatien in Berlin mit einer Art von physischer und direkter Leistung, die man in den letzten 15 Jahren selten gesehen hat.

The Sun: Tiki-Taka ist tot, alle grüßen das neue Spanien. Luis de la Fuentes frische Mischung aus Erfahrung und Jugend ließ Luka Modric und Kroatien ihrem Alter entsprechend aussehen.

Goal: Lamine Yamal ist unglaublich! Rekordverdächtige Teenager-Stars: Spanien macht mit Kroatien bei starkem Start in die EM 2024 leichte Arbeit.

Guardian: Zum ersten Mal seit 137 Spielen spielte Spanien nicht so viele Pässe wie der Gegner, und sie könnten nicht glücklicher sein. Das letzte Mal, dass sie den Ballbesitz „verloren“, war das Finale der EM 2008, als sie Deutschland besiegten und ihre erfolgreichste Ära zu Füßen ihrer größten Generation begannen.

Italien

Gazzetta dello Sport: Die Kroaten jubeln, die Spanier treffen. Im Olimpico in Berlin kam nach einem regnerischen Morgen die Sonne heraus und der Prozentsatz der Fans lag bei 70:30 für die Kroaten, die buchstäblich in Berlin einfielen. Auf dem Platz gab es jedoch die andere Seite der Medaille: Der Ball und die Tore gehörten den Roten.

Lamine Yamal und Daniel Carvajal brillierten bei Spaniens Auftaktsieg

Corriere della Sera: Aus Berlin kommen sehr deutliche Warnungen an Luciano Spallettis Italien: In der eisernen Gruppe dieser Europameisterschaften scheint Spanien mehr zu haben als jeder andere. Sicherlich mehr als Kroatien, das mit 3:0 überwältigt wurde und bereits am Ende der ersten Halbzeit aufgeben musste.

Frankreich

L‘Équipe: Spanien zitterte bei seinem Debüt bei der EM nicht und gewann leicht gegen Kroatien (3:0), den Halbfinalisten der letzten Weltmeisterschaft. La Roja konnte auf einen großartigen Fabián Ruiz zählen. Der PSG-Mittelfeldspieler lieferte eine Vorlage zum Führungstreffer von Álvaro Morata, bevor er selbst traf. Dani Carvajal erzielte das dritte Tor für Spanien.

RMC Sport: Spanien deklassiert Kroatien und übernimmt die Führung in der Todesgruppe.

Schweiz